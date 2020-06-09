В Бишкеке 165 выпускников претендуют на аттестат особого образца. Об этом на заседании БГК сообщила и. о. начальника управления образования мэрии Бишкека Наталья Никифорова.

По ее словам, всего в Бишкеке 6 тысяч 593 школьника, оканчивающих 11-й класс.

«Учебный год завершился во всех общеобразовательных организациях Бишкека 30 мая 2020 года. Со 2 по 12 июня проводится итоговая государственная аттестация выпускников предметными комиссиями. Районные центры составили список претендентов на аттестаты особого образца. Он направлен в Минобразования», — отметила она.

По ее словам, тестирование «Алтын Тамга» запланировано на 18 июня.