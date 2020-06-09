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Общество

В Бишкеке 165 выпускников претендуют на аттестат особого образца

В Бишкеке 165 выпускников претендуют на аттестат особого образца. Об этом на заседании БГК сообщила и. о. начальника управления образования мэрии Бишкека Наталья Никифорова.

По ее словам, всего в Бишкеке 6 тысяч 593 школьника, оканчивающих 11-й класс.

«Учебный год завершился во всех общеобразовательных организациях Бишкека 30 мая 2020 года. Со 2 по 12 июня проводится итоговая государственная аттестация выпускников предметными комиссиями. Районные центры составили список претендентов на аттестаты особого образца. Он направлен в Минобразования», — отметила она.

По ее словам, тестирование «Алтын Тамга» запланировано на 18 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155359/
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