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Общество

Подготовка к госаттестации. Добровольное тестирование пройдет для школьников

Основное тестирование для учащихся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений в Кыргызстане проведет департамент развития качества образования. 

«Тестирование проводится на добровольной основе по всем предметам и направлено на оценку академических достижений учащихся и их подготовку к государственной итоговой аттестации и переводным экзаменам», — сообщили 24.kg в департаменте.

Сроки теста:

  • 24 апреля в Чуйской области;
  • 25 апреля в Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Таласской и Нарынской областях;
  • 26 апреля в Баткенской области;
  • 26-27 апреля в Бишкеке.

Пробное и основное тестирование проводится на платной основе.

Согласно положению, в 9-х и 11-х классах результаты основного тестирования могут засчитываться по желанию учащегося и по решению педсовета как итоговые аттестационные отметки (по устным экзаменам). Большинство учащихся выбирают историю.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327073/
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