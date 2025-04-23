Подготовка к госаттестации. Добровольное тестирование пройдет для школьников

Основное тестирование для учащихся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений в Кыргызстане проведет департамент развития качества образования.

«Тестирование проводится на добровольной основе по всем предметам и направлено на оценку академических достижений учащихся и их подготовку к государственной итоговой аттестации и переводным экзаменам», — сообщили 24.kg в департаменте.

Сроки теста:

24 апреля в Чуйской области;

25 апреля в Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Таласской и Нарынской областях;

26 апреля в Баткенской области;

26-27 апреля в Бишкеке.

Пробное и основное тестирование проводится на платной основе.