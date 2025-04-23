15:02, 23 апреля 2025, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД
Подготовка к госаттестации. Добровольное тестирование пройдет для школьников
15:02, 23 апреля 2025, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД
Основное тестирование для учащихся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений в Кыргызстане проведет департамент развития качества образования.
«Тестирование проводится на добровольной основе по всем предметам и направлено на оценку академических достижений учащихся и их подготовку к государственной итоговой аттестации и переводным экзаменам», — сообщили 24.kg в департаменте.
Сроки теста:
24 апреля в Чуйской области;
25 апреля в Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Таласской и Нарынской областях;
26 апреля в Баткенской области;
26-27 апреля в Бишкеке.
Пробное и основное тестирование проводится на платной основе.
Согласно положению, в 9-х и 11-х классах результаты основного тестирования могут засчитываться по желанию учащегося и по решению педсовета как итоговые аттестационные отметки (по устным экзаменам). Большинство учащихся выбирают историю.