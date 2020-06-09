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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке у пяти сотрудников районных отделов образования выявили коронавирус

В Бишкеке у пяти сотрудников районных отделов образования выявили коронавирус. Об этом на заседании постоянной комиссии столичного кенеша по социальным вопросам сообщила вице-мэр Татьяна Кузнецова.

По ее словам, коронавирус выявили у четырех сотрудников Октябрьского центра образования, и у одного — Ленинского центра образования.

«Сотрудник Ленинского РЦО является контактным лицом, по выявленным случаям в Октябрьском РЦО источники заражения неизвестны. Сотрудники не знают, где могли заразиться. По их словам, они с 20 марта находились на удаленной работе», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155341/
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