В Бишкеке у пяти сотрудников районных отделов образования выявили коронавирус. Об этом на заседании постоянной комиссии столичного кенеша по социальным вопросам сообщила вице-мэр Татьяна Кузнецова.

По ее словам, коронавирус выявили у четырех сотрудников Октябрьского центра образования, и у одного — Ленинского центра образования.

«Сотрудник Ленинского РЦО является контактным лицом, по выявленным случаям в Октябрьском РЦО источники заражения неизвестны. Сотрудники не знают, где могли заразиться. По их словам, они с 20 марта находились на удаленной работе», — сказала она.