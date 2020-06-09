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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дело Мелиса Мырзакматова. Верховный суд назначил дату судебного процесса

Верховный суд рассмотрит апелляцию адвокатов экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова. Об этом 24.kg сообщили в ВС КР. 

Процесс возобновится 16 июня.

Юристы заявляют о невиновности подзащитного и утверждают — доказательства, собранные против Мелиса Мырзакматова, необоснованны. Верховный суд принял жалобу к рассмотрению. 

Отметим, судебное разбирательство должно было пройти в конце марта, но его приостановили из-за пандемии коронавируса. 

Мелис Мырзакматов возглавлял мэрию южной столицы с 2009 по 2013 год. Против него возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. После начала уголовного преследования он сбежал из республики.

В 2015-м Ошский городской суд под председательством Шералы Камчыбекова признал бывшего главу южной столицы виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы заочно. Экс-мэр был объявлен в розыск

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев на встрече со сторонниками в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области в сентябре 2019 года заявлял, что Мырзакматов  политический узник и должен быть оправдан
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155263/
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