Дело Мелиса Мырзакматова. Верховный суд назначил дату судебного процесса

Верховный суд рассмотрит апелляцию адвокатов экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова. Об этом 24.kg сообщили в ВС КР.

Процесс возобновится 16 июня.

Юристы заявляют о невиновности подзащитного и утверждают — доказательства, собранные против Мелиса Мырзакматова, необоснованны. Верховный суд принял жалобу к рассмотрению.

Отметим, судебное разбирательство должно было пройти в конце марта, но его приостановили из-за пандемии коронавируса.

Мелис Мырзакматов возглавлял мэрию южной столицы с 2009 по 2013 год. Против него возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. После начала уголовного преследования он сбежал из республики.

В 2015-м Ошский городской суд под председательством Шералы Камчыбекова признал бывшего главу южной столицы виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы заочно. Экс-мэр был объявлен в розыск.

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев на встрече со сторонниками в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области в сентябре 2019 года заявлял, что Мырзакматов — политический узник и должен быть оправдан.