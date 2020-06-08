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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Арабский фонд выделил помощь 322 сотрудникам бишкекской скорой помощи

В Бишкеке сотрудникам Центра экстренной медицины выдали гумпомощь. Об этом сообщает мэрия столицы.

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По ее данным, муниципалитет поддержал 322 сотрудника.

«Вице-мэр по социальной политике Татьяна Кузнецова совместно с арабским благотворительным фондом «Ассанабил» и фондом Nama поддержали сотрудников Центра экстренной медицины. В набор входит 25 килограммов муки, 5 килограммов макарон, 3 килограмма риса, 3 литра растительного масла и чай. Списки медработников предоставили по линии управления соцразвития мэрии», — отметили в муниципалитете.

Отмечается, что на 8 июня в Бишкеке помощь от государства получили 125 тысяч 675 семей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155247/
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