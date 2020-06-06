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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кубатбек Боронов: Возобновление авиарейсов создает риски заражения коронавирусом

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов посетил аэропорт «Манас» и ознакомился с подготовкой к возобновлению внутренних авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства.

По ее данным, Кубатбеку Боронову показали алгоритм действий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и проверок пассажиров, проходящих через пункты пропуска аэропорта.

В здание аэровокзальных комплексов аэропортов «Манас», «Ош» и «Иссык-Куль» допускают только авиапассажиров с билетами на указанную дату, а также сопровождающих людей с ограниченными возможностями здоровья.

Для провожающих и встречающих доступ в аэровокзалы временно ограничен, для них подготовили отдельные места для ожидания.

При входе в здание аэровокзалов осуществляют обязательный пропуск всех пассажиров и багажа через дезинфицирующие туннели, а также термометрический контроль и используют тепловизоры для измерения температуры тела.

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В Кыргызстане 8 июня возобновят внутренние авиарейсы

«Возобновление внутренних авиарейсов создает определенные риски по распространению инфекции, поэтому все контрольные органы должны четко проводить алгоритмы проверок и оперативно реагировать в случае необходимости. За прибывающими пассажирами должен быть строгий контроль. Кроме того, поступают обращения граждан относительно высоких цен на билеты. Профильным органам необходимо проработать и отрегулировать данный вопрос», — сказал первый вице-премьер-министр.

Напомним, что в Кыргызстане 8 июня возобновят внутренние авиарейсы. Несмотря на опасность распространения вируса, авиакомпаниям дали разрешение на внутренние перелеты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155096/
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