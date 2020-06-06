В Кыргызстане предпринимателей оштрафовали почти на 2 миллиона сомов

В Кыргызстане предпринимателей оштрафовали на 1 миллион 855 тысяч сомов. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, всего по стране проверили 11 тысяч 16 объектов предпринимательской деятельности и объектов той сферы услуг, которые возобновили свою деятельность. Выдали 5 тысяч 546 санитарных предписаний, 1 тысячу 271 предупреждение.

«Сегодня мы вынуждены вводить этот контроль, стоит большая угроза распространения коронавируса. Я прошу обратить особое внимание на масочный режим, физическую дистанцию — это не сложно», — отметил чиновник.

Мы знаем, что инфекция довольно контактная, сейчас много случаев COVID-19 в семьях. Нурболот Усенбаев

Всего по стране на 6 июня коронавирус зарегистрировали у 1 тысячи 974 человек, из которых выздоровели 1 тысяча 360.