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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Дело Курсана Асанова. Адвокат заявила о тяжелом состоянии одного из обвиняемых

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

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В ходе заседания судья зачитал ходатайство адвоката Чынары Джакупбековой, в котором указывается, что обвиняемый Турсунбек Бейшенбеков находится в крайне тяжелом состоянии.

Суду была предоставлена справка о том, что журналист прошел обследование и находится на домашнем лечении.

Гособвинители заявили, что защита вводит в заблуждение суд, поскольку остеохондроз не является тяжелым заболеванием. Прокуроры просили обязать Турсунбека Бейшенбекова явиться в суд на следующее заседание.

В итоге суд посчитал неуважительным отсутствие обвиняемого. Адвокату Чынаре Джакупбековой сделали замечание за то, что она не смогла явиться в суд.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155019/
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