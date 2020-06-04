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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Перед открытием детских садов в Бишкеке сотрудников проверят на коронавирус

Перед открытием детских садов их сотрудники должны сдать тест на коронавирус. Об этом на брифинге сообщила вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова.

Она обратилась с просьбой к руководителям дошкольных учреждений срочно передать списки сотрудников. «В акимиатах есть ответственные сотрудники, которые организуют работу», — отметила она.

Татьяна Кузнецова добавила, что каждый родитель должен быть уверен, что отпускает детей в безопасное учреждение.

Вице-мэр добавила, что городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссией подготовлены проекты временного регламента деятельности детских дошкольных образовательных организаций, анкеты родителя ребенка, формы обязательства родителя по обеспечению здоровья ребенка, посещающего детсады.

Регламенты обязательны для исполнения всеми дошкольными образовательными организациями независимо от форм собственности.

Татьяна Кузнецова

По ее словам, во Временном регламенте деятельности детских садов определены правила организации «входного фильтра», утреннего приема ребенка в детский сад, создания условий для соблюдения правил личной гигиены, дистанции и предотвращения массового скопления, проведения регулярной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств и обеспечения кратности воздухообмена.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154835/
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