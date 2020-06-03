Лидера движения «Чон казат» Максата Мамытканова допросили в МВД

Лидер движения «Чон казат» Максат Мамытканов вышел с допроса в следственной службе МВД. Об этом 24.kg сообщил адвокат Канат Хасанов.

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По его словам, глава движения дал подписку о неразглашении.

«Ранее такую же подписку давал и я после допроса в следственной службе. Максата Мамытканова и меня допрашивали в качестве свидетелей по делу Сыймыка Жапыкеева по заявлению депутата Кубанычбека Жумалиева», — сказал Канат Хасанов.

Напомним, что ранее милиция возбудила уголовное дело по статье «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти, а равно призывы к насилию над гражданами» УК КР. Фигурантом дела проходит экс-сотрудник Генпрокуратуры Сыймык Жапыкеев.

Бывший прокурор разместил в соцсетях видеообращение. Он сообщил, что у депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева состояние оценивается в $2,5 миллиарда и он его заработал сомнительным путем. Он также записал видеообращения о других политиках с призывом проверить законность приобретения имущества.

Кубанычбек Жумалиев опроверг обвинения и поклялся на Коране, что он не замешан в сомнительных делах. Он подал в суд на экс-прокурора иск в 10 миллионов сомов.

Позже Финпол заявил, что в отношении депутата начато досудебное производство. В рамках уголовного дела по имуществу Кубанычбека Жумалиева ГСБЭП выявила недвижимость, зарегистрированную на парламентария.