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Общество
Сюжет: Убийство Саймаити

Журналистов «Азаттыка» вновь вызвали на допрос в ГКНБ

Журналистов «Азаттыка» Али (Мухаммедали) Токтакунова и Ыдырыса Исакова вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом сообщают в ведомстве.

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По его данным, ГКНБ направил официальное письмо президенту медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Джейми Флаю об оказании содействия в обеспечении явки журналистов на допрос по делу об убийстве Айеркена Саймаити.

«Следствие не первый раз пытается допросить журналистов «Азаттыка» и получить доступ к имеющимся у них материалам, в том числе полученным у Айеркена Саймаити. Однако журналисты до сих пор не явились на допросы. До настоящего времени следствию не предоставили обещанные материалы журналистского расследования в полном объеме», — сказали в ведомстве.

ГКНБ гарантирует полную безопасность журналистам радио «Азаттык» для подтверждения предоставленных ими материалов в рамках правового поля и готов принять меры по проверке фактов угроз в отношении последних.

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Напомним, что журналистов «Азаттыка» уже вызывали на допрос в декабре 2019-го. В «Азаттыке» тогда заявили, что готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами, а их журналисты готовы ответить на все вопросы по видеосвязи, поскольку в настоящее время находятся за границей.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября прошлого года. Его застрелили в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154750/
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