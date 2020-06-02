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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Сын бывшего президента о преданных людях и примирении Атамбаева и Жээнбекова

Своей самой большой ошибкой бывший президент Алмазбек Атамбаев считает преследование журналистов и политиков за их мнение. Об этом в интервью заявил его сын Сейтек Атамбаев.

Он считает, что отцу не стоило судиться со СМИ и правозащитниками. «В отличие от близких и верных друзей отца, некоторые люди, которых он критиковал и судился, оказались более порядочными. Я бы отметил Чолпон Джакупову, Омурбека Суваналиева... А вот другие, хоть сейчас отец в тюрьме, все равно продолжают пинать его», — сказал Сейтек Атамбаев.

Сын бывшего президента назвал имена самых близких и преданных Алмазбеку Атамбаеву людей.

«Это Фарид Ниязов, Икрам Илмиянов, Болот Суюмбаев, Сапар Исаков, а потом уже Албек Ибраимов и другие. Самым близким другом и влиятельным человеком был тот, чье имя не хочу назвать, он лидер фракции в парламенте. Недавно он заявил, что во времена правления Атамбаева он подвергался гонениям. О каких гонениях речь, если отец спас его даже от тюрьмы и назначил посаженным отцом сына Раисы Атамбаевой?» — отметил Сейтек Атамбаев.

Он надеется, что глава государства Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев смогут договориться и прийти к мирному соглашению. «Политика такая, что сегодня друзья, завтра враги. Не удивлюсь, если Жээнбеков и Атамбаев тоже помирятся», — заметил сын бывшего президента.

Сейтек Атамбаев не смог четко ответить на вопрос, как разбогател Алмазбек Атамбаев. Он лишь сказал, что бывший глава государства «с друзьями воспользовался информационным голодом 90-х годов».

«Да, отец тоже участвовал в приватизации, но как обычный человек. Он до 2005 года не работал на госслужбе. Аскар Акаев отнял у него два завода», — добавил Сейтек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154513/
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