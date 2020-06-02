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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Процесс банкротства в отношении субъектов предпринимательства приостановлен

Приостановлен процесс банкротства в отношении субъектов предпринимательства до 1 января 2021 года. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина. Соответствующее распоряжение подписано в правительстве.

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Международный масштаб мер по борьбе с пандемией, а также ряд мер по ограничению хозяйственной деятельности внутри страны в рамках недопущения завоза и распространения COVID-19 оказывают негативное влияние на экономическую активность многих отечественных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Для стабилизации ситуации кабмин утвердил план мер по поддержке бизнес-сообщества.

Предлагается предоставление отсрочки и рассрочки задолженности по налогам и социальным отчислениям, образовавшейся в результате введения режимов ЧП и ЧС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154480/
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