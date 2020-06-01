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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Допрашивать Сооронбая Жээнбекова в суде по событиям в Кой-Таше не будут

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное заседание по делу о событиях в селе Кой-Таш.

В ходе заседания адвокат Жамагул Жунусов заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля президента Сооронбая Жээнбекова.

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Защита просила спросить у действующего главы государства о спецоперации. В частности, ранее официально заявлялось о том, что на Совете безопасности рассматривались несколько вариантов задержания Алмазбека Атамбаева.

«Адвокаты хотели спросить у Сооронбая Жээнбекова, почему власти выбрали именно последний вариант — штурм дома бывшего президента. Кроме того, гособвинение зачитало акт, вынесенный в отношении Алмазбека Атамбаева. Ему инкриминируется 10 преступлений, в числе которых: захват заложников, покушение на насильственный захват власти, массовые беспорядки и убийство Усенбека Ниязбекова. Защита не согласна с этими обвинениями и намерена доказывать невиновность бывшего президента», — рассказал 24.kg адвокат Замир Жоошев.

Адвокат сообщил, что судья Марат Сыдыков отказал защите в допросе министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева и руководителя следственной группы Эркебека Аширходжаева.

Бывший глава государства проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154458/
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