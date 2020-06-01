МИД Узбекистана прокомментировал инцидент на границе

Министерство иностранных дел Узбекистана прокомментировало стычку на кыргызско-узбекской границе, которая произошла 31 мая.

По данным внешнеполитического ведомства соседнего государства, на участке «Чашма» произошел инцидент локального характера между жителями приграничных районов Узбекистана и Кыргызстана.

«Изучение причин инцидента официальными лицами обеих сторон показало, что в результате спора, возникшего в ходе совместной очистки оттоков воды (арыков) родника Чашма, произошел конфликт между некоторыми гражданами двух стран. В результате инцидента имеются пострадавшие с обеих сторон. Им оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В результате переговоров руководителей приграничных областей двух стран ситуация взята под полный контроль. Стороны договорились впредь не проводить очистительные работы без предварительного согласования. МИД Узбекистана

Министерство также отметило, что родник Чашма обеспечивает питьевой и поливной водой как жителей Узбекистана, так и Кыргызстана. С учетом взаимных интересов имеется договоренность о совместном использовании родника Чашма.

Сообщается, что 1 июня в 9.00 состоялась встреча премьер-министра РУз Абдуллы Арипова с первым вице-премьер-министром КР Кубатбеком Бороновым.

«В ходе встречи обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Достигнута договоренность развивать приграничное сотрудничество и решать возникающие на границе вопросы в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, а также в соответствии с положениями соглашения между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой по мерам доверия в районе границы, подписанного 6 октября 2017 года», — говорится в сообщении.

Главы правительств договорились в ближайшее время провести заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Отмечается, что также пройдет Совет хокимов приграничных областей РУз и полномочных представителей правительства КР. «Руководители делегаций двух стран также провели совместную встречу с местным населением», — резюмировал МИД соседней страны.