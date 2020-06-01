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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Суд по событиям в Кой-Таше. Адвокат требует допросить министра внутренних дел

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное заседание по делу о событиях в селе Кой-Таш.

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В ходе заседания судья Марат Сыдыков отказал адвокатам в удовлетворении ходатайства о передаче дела в Аламединский районный суд.

Адвокат Замир Жоошев заявил ходатайство о вызове на допрос министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева. Он объяснил, что у защиты имеются к нему вопросы по событиям в Кой-Таше, поскольку именно он руководил спецоперацией по задержанию Алмазбека Атамбаева.

Кроме того, защита требует вызвать на допрос руководителя следственной группы по делу о кой-ташских событиях Эркебека Аширходжаева.

«Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев и Эркебек Аширходжаев должны ответить на вопросы о том, в чем заключалась необходимость поручения задания о задержании Атамбаева ГКНБ, когда у МВД есть свой спецназ», — сказал Замир Жоошев.

Бывший глава государства проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154437/
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