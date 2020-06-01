Гидрогеологи Кыргызстана пять месяцев не получают зарплату

По вине Министерства финансов гидрогеологи пять месяцев не получают зарплату. Об этом журналистам сообщил председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаева.

По его словам, в профсоюз поступило обращение от трудового коллектива Кыргызской комплексной гидрогеологической экспедиции при ГКПЭН по вопросу приостановки бюджетного финансирования и развития гидрогеологических работ. Из-за отсутствия денег работникам не выплатили зарплату за январь — май 2020 года. Это является грубейшим нарушением их прав, тем более в период пандемии. Образовалась задолженность по выплате налогов и социальным взносам, начислены пени.

«Более того, нет возможности проводить необходимую работу, в том числе по проекту «Изучение участков развития опасных экзогенных геологических процессов в Кыргызской Республике». Уже начали обостряться экзогенные геологические процессы. Имели место сели и другие происшествия. На это влияют резкие климатические изменения, такие как потепление и снеготаяние, дожди, а вслед за ними повышение температуры воздуха, что может повлечь за собой в ближайшее время активизацию лавиноопасных и оползневых процессов в Кыргызстане. Из-за отсутствия финансирования в экспедиции срывается намеченный план проведения полевых работ на 2020 год. Сотрудники экспедиции не могут полноценно работать», — рассказал Эльдар Таджибаев.

«ГКПЭН входит в состав тех министерств и ведомств, которые занимаются предупреждением и предотвращением чрезвычайных ситуаций. В функцию комитета входит решение проблем водохозяйственного обеспечения. Непосредственно эти задачи реализует Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция только по государственному заказу за счет бюджетного финансирования. Это государственная политика и гарантии безопасности. Минфин должен в кратчайшие сроки произвести финансирование. Соответствующим госорганам направлены обращения», — заключил председатель Горно-металлургического профсоюза.