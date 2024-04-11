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Общество

Минтруда добилось выплаты просроченной зарплаты на 15,4 миллиона сомов

Министерство труда Кыргызстана добилось выплаты просроченной зарплаты на 15,4 миллиона сомов за первый квартал. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, служба по контролю и надзору трудового законодательства с начала года провела более 266 проверок на основании заявлений работников — практически в два раза больше, чем за аналогичный период 2023-го.

«Выявлено 316 нарушений трудового законодательства, в том числе по охране труда. Благодаря вмешательству инспекторов работодатели выплатили работникам просроченную заработную плату в размере 15 миллионов 443 тысяч 421 сома», — отметили в ведомстве и напомнили, что любой трудящийся может обратиться в службу по вопросам соблюдения трудового законодательства, устранения имеющихся нарушений и восстановления трудовых прав.

Связаться со службой можно по номеру телефона 0312454058.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291287/
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