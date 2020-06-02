Коронавирус в Нарынской области. Комментарий инфекциониста из эпицентра вспышки

Аэлита Турсуналиева — инфекционист. Она работает в Нарынской областной больнице. Была в эпицентре заражения коронавирусом. После того как первичные анализы показали, что здорова, отправлена на 14-дневный домашний карантин.

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Наша собеседница назвала преувеличением расхожее мнение о том, что врачи виноваты в росте инфицированных COVID-19.

«Медики тоже заболевают, и предоставляемые республиканским штабом данные не всегда соответствуют истинной картине», — отметила Аэлита Турсуналиева.

Она подчеркнула, что сегодня ситуация значительно лучше, чем была две-три недели назад.

Фото из личного архива Аэлиты Турсуналиевой

Аэлита Турсуналиева, которой пришлось быть на передовой в дни, когда коронавирусная инфекция практически взорвала Нарынский регион, согласилась ответить на вопросы 24.kg.

— Аэлита, вы находитесь в эпицентре борьбы с новой опасной инфекцией. Скажите, как сейчас складывается ситуация с обеспечением врачей и медперсонала средствами индивидуальной защиты?

— Сейчас всего хватает. Было тяжело в первые дни. Не выбросишь СИЗ, смены-то не было. Когда в страну пришел коронавирус, помню, была острая нехватка масок.

Фото из личного архива. Аэлита Турсуналиева на работе.

Респираторы тоже надо регулярно менять. А как, если он один и взять дополнительные негде? Но сейчас все в порядке. Жалоб именно на дефицит средств защиты нет.

У нас не было защитных костюмов. Швеи местного ПТУ шили нам одежду из плотных тканей. Ее приходилось стирать и кипятить. Аэлита Турсуналиева

— Обещанные компенсации выплачивают?

— Выплачивают. Правда, сначала было немного бюрократии, но постепенно мы получили положенные суммы. Моя надбавка, к примеру, в целом составила 38 тысяч сомов.

— В одном из своих постов в соцсетях вы указали, что реально заболевших медиков в Нарынской области больше, а данные штаба некорректны. Сколько в действительности зараженных в регионе?

— Статистикой не владею. Но я была возмущена, когда на одном из брифингов прозвучало, что за сутки в Нарынской области коронавирусом заболели три медика, а на самом деле их оказалось 15 человек. Потом эти данные скорректировали.

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Наверное, Минздрав не хочет просто панику сеять среди населения, но лучше все-таки озвучивать реальную картину. И сразу.

— Почему именно в Нарыне произошел такой резкий скачок инфицирования?

— Если мы говорим о населении, то причины выясняются. Предварительная версия — вовремя не выявляли контактных. Но это не вина врачей. Мы свою работу выполняем добросовестно.

Среди нас тоже много зараженных. Думаю, кривая пошла вверх из-за того, что не было достаточно средств индивидуальной защиты. Аэлита Турсуналиева

— Вы писали о завышенных ценах на СИЗ в аптеках. Обращались ли вы с этим вопросом к местным властям?

— Мы до сих пор просим отрегулировать цены на маски и перчатки. Простые люди не могут покупать за 15 сомов эти средства. Они же нужны не в единичном экземпляре.

— Верна ли информация, что врачей заставляют работать в очагах заражения под угрозой увольнения?

— Нет. Это недостоверные сведения. Мы не из-за денег идем на риск. Это наш долг — спасать жизни.

Среди нас есть добровольцы, и нас никто не принуждает. Бывает, просят. Мы соглашаемся, потому что людей кто-то должен лечить. Аэлита Турсуналиева

— Почему врачи боятся говорить о проблемах, ведь молчание усугубляет и без того тревожную ситуацию?

— Думаю, что причина в том, что медиков запугали. Человек же как рассуждает — промолчу и решу свой вопрос, а вынесу сор из избы, себе хуже сделаю.

Говорят, что уволят, вот отсюда и страх, а врач-бюджетник хочет сохранить свое место. Аэлита Турсуналиева

— Что вы ждете от Минздрава и правительства?

— Понимания прежде всего и чтобы о наших проблемах услышали. А еще доброго отношения ждем.