Процесс по событиям в Кой-Таше. Милиция оттеснила митингующих от здания суда

В Бишкеке около здания Первомайского районного суда проходят два митинга.

Читайте по теме Суд по событиям в Кой-Таше. За что Алмазбека Атамбаева вывели из зала заседаний

Участники одной акции протеста требуют, чтобы Алмазбек Атамбаев был арестован, другие — свободу бывшему президенту.

Сторонники бывшего главы государства пытались пройти к входу здания суда, однако милиционеры отодвинули их в сторону во избежание стычки с участниками акции протеста против Алмазбека Атамбаева.

Отметим, что, после того как Алмазбека Атамбаева удалили с заседания, его вывезли из здания суда.

Бывший президент проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы.