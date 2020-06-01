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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Процесс по событиям в Кой-Таше. Милиция оттеснила митингующих от здания суда

В Бишкеке около здания Первомайского районного суда проходят два митинга.

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Участники одной акции протеста требуют, чтобы Алмазбек Атамбаев был арестован, другие — свободу бывшему президенту.

Сторонники бывшего главы государства пытались пройти к входу здания суда, однако милиционеры отодвинули их в сторону во избежание стычки с участниками акции протеста против Алмазбека Атамбаева.

Отметим, что, после того как Алмазбека Атамбаева удалили с заседания, его вывезли из здания суда.

Бывший президент проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154373/
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