Прекратить репрессии в отношении представителей НКО требуют активисты

Активисты требуют прекратить репрессии в отношении представителей НКО. Обращение опубликовано в соцсетях.

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В нем говорится, что в последнее время ведется целенаправленное подавление деятельности гражданского общества, в том числе и над интернетом. К этому добавляются попытки власти вместе с правоохранительными органами дискредитировать отдельных представителей гражданского общества.

«Попытки провокации в отношении Каличи Умуралиевой и последнее задержание Камиля Рузиева мы расцениваем как конкретное покушение на самых активных представителей гражданского общества с попыткой дискредитации тех, кто изнутри вскрывает коррупционные явления в правоохранительных и муниципальных органах. Призываем гражданское общество сплотиться в борьбе с теми, кто посягает на наши завоевания как свободные демократические выборы и гражданский контроль над действиями власти», — указывается в обращении.

Отметим, что накануне Каличу Умуралиеву 3 часа допрашивали в ГКНБ. Сегодня стало известно о задержании главы правозащитной организации «Вентус» Камиля Рузиева.