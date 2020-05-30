17:07
USD 73.77
EUR 82.01
RUB 1.04
Общество

Прекратить репрессии в отношении представителей НКО требуют активисты

Активисты требуют прекратить репрессии в отношении представителей НКО. Обращение опубликовано в соцсетях.

Читайте по теме
ГКНБ: За подделку документов задержан правозащитник Камиль Рузиев

В нем говорится, что в последнее время ведется целенаправленное подавление деятельности гражданского общества, в том числе и над интернетом. К этому добавляются попытки власти вместе с правоохранительными органами дискредитировать отдельных представителей гражданского общества.

«Попытки провокации в отношении Каличи Умуралиевой и последнее задержание Камиля Рузиева мы расцениваем как конкретное покушение на самых активных представителей гражданского общества с попыткой дискредитации тех, кто изнутри вскрывает коррупционные явления в правоохранительных и муниципальных органах. Призываем гражданское общество сплотиться в борьбе с теми, кто посягает на наши завоевания как свободные демократические выборы и гражданский контроль над действиями власти», — указывается в обращении.

Отметим, что накануне Каличу Умуралиеву 3 часа допрашивали в ГКНБ. Сегодня стало известно о задержании главы правозащитной организации «Вентус» Камиля Рузиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154250/
просмотров: 70
Версия для печати
Материалы по теме
Скандальная поправка об НКО как могильщик гражданского сектора в Кыргызстане
Юрист объяснила, почему требовать финансовой отчетности от НПО неправомерно
Дискриминационной и ненужной назвал поправку в закон об НКО Мирлан Жеенчороев
Депутат Тынчтык Шайназаров не считает поправку в закон об НКО дискриминационной
Эльвира Сурабалдиева не поддерживает поправку в закон об НКО, но голосовала за
Активисты объединились в штаб и предложили властям возвращать мигрантов поездами
Депутат Евгения Строкова будет голосовать за скандальную поправку в закон об НКО
Альфия Самигуллина до сих пор не изучила законопроект об НКО: месяц был тяжелым
Парламент поддержит скандальную поправку к закону об НКО, считают депутаты
Депутат Марлен Маматалиев поддерживал закон об НКО: чтобы не было гей-парадов
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане выявили 68&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;662 В Кыргызстане выявили 68 новых случаев коронавируса. Всего — 1 662
В&nbsp;Кыргызстане выявили 52&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;520 В Кыргызстане выявили 52 новых случая коронавируса. Всего — 1 520
В&nbsp;Кыргызстане выявили 35&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;468 В Кыргызстане выявили 35 новых случаев коронавируса. Всего — 1 468
Бизнес
Студенческая жизнь в&nbsp;INAI.kg Студенческая жизнь в INAI.kg
Платиновый статус карты лояльности всем участникам от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Платиновый статус карты лояльности всем участникам от сети АЗС «Газпромнефть»
Как понять, что у&nbsp;вас дефицит витамина&nbsp;D? Как понять, что у вас дефицит витамина D?
Как MegaCom помог кыргызстанцам в&nbsp;период ЧП&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;Акылбеком Жамангуловым Как MegaCom помог кыргызстанцам в период ЧП — интервью с Акылбеком Жамангуловым
30 мая, суббота
17:02
Прекратить репрессии в отношении представителей НКО требуют активисты Прекратить репрессии в отношении представителей НКО тре...
16:30
Карантин в Кыргызстане. Как богатые чиновники заставили сидеть дома бедный народ
16:05
Азимбек Бекназаров о влиянии карантина на политику
14:51
Студенческая жизнь в INAI.kg
14:47
В Бишкеке милиция помогла найти пропавшего подростка