В Бишкеке 31 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +31 градус. День увеличился до 15 часов 7 минут.

У кого намечается той

Мыктыбек Мамасалиев

Родился 31 мая 1989 года в селе Шанкол Ноокатского района Ошской области. Мастер спорта по боксу. В спортивном мире известен как Ак аюу (Белый медведь).

Памятные даты

Создана Бишкекская финансово-экономическая академия

Негосударственное высшее учебное заведение создано 31 мая 1994 года как Международный центр подготовки и переподготовки финансово-экономических кадров. С 1997-го имеет современное название.

Первый набор студентов составлял 25 человек.

Всемирный день без табака

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака, который сегодня входит в систему всемирных и международных дней ООН.



Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около 6 миллионов человек (более 600 тысяч из которых, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма). При отсутствии действий к 2030-му эта цифра вырастет до 8 миллионов человек.



Поэтому ВОЗ призывает правительства проводить в своих странах соответствующую политику, направленную на снижение потребления табака.

День химика

Профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведет свою историю с советских времен и отмечается в последнее воскресенье мая.

День химика учрежден указом Президиума Верховного совета СССР от 1 октября 1980 года. После распада СССР традиция отмечать его в этот день сохранилась в ряде государств постсоветского пространства.

Всемирный день блондинок

Фото из интернета. Актриса Кейт Бланшетт

Согласно официальной версии происхождения праздника, его инициаторами выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных, препятствовали их карьерному росту, намекая на низкий уровень интеллекта у своих светлоголовых женщин-коллег. И когда блондинкам надоело постоянно терпеть обидные шуточки по поводу цвета волос, они и решили бороться за свои права путем основания праздника в свою честь.

Как считают ученые, настоящая блондинка — явление редкое, и, по их подсчетам, уже к 2202 году блондинки окончательно исчезнут с лица Земли.

Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 процентов до 14 процентов от общего числа жителей планеты.

День рождения велоспорта

Фото 24.kg. Эпизод велогонки «Лесная прохлада», 2019 год

Датой рождения велосипедного спорта в мире принято считать 31 мая 1868 года, когда на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу была организована первая велогонка на 2 тысячи метров. Победителем гонки стал англичанин Дж.Мур.

Велосипеды тогда еще имели разные по величине колеса (их еще называли «высокими»), а до изобретения пневматической шины оставалось чуть больше 15 лет.

Велоспорт привлекает своей динамичностью и доступностью. Это один из самых экологически чистых, полезных для здоровья и интересных видов спорта.

Люди, которые меняли мир

Родился режиссер Карел Абдыкулов

Родился 31 мая 1940 года в селе Джергазар Чуйской области Кыргызстана. Народный артист КР, кинорежиссер, оператор.

В 1958-м пришел на киностудию «Кыргызфильм», работал крановщиком, осветителем.

В 1965 году поступил во ВГИК на операторский факультет. На студенческом фестивале отмечен премией за лучшую операторскую работу в своей курсовой работе «Коммуникабельность».

В 1970-м возвращается в «Кыргызфильм» и работает кинооператором.

Очень скоро Карел Абдыкулов снимал документальные фильмы как режиссер. В этом качестве он стремился реализовать свое видение мира и человека крупным планом в нем.

Ему поручались ответственные съемки: партийные пленумы и съезды, визиты в Кыргызстан Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, лидеров зарубежных стран.

Больше всего любил снимать столицу КР. В поле зрения кинокамеры Карела Абдыкулова попали почти все объекты, которые строились в 1960-1990 годах: новое правительственное здание и площадь Ала-Тоо в центре Бишкека, кинотеатры, цирк, музеи, библиотеки, спортивные комплексы, новые больницы, школы, микрорайоны «Асанбай», «Тунгуч», заводы ЖБИ.