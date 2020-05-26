В Бишкеке оштрафовали компанию, не восстановившую асфальт после земляных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) мэрии продолжает работу по борьбе с нарушителями правил благоустройства, чистоты и порядка в общественных местах, а также проводит разъяснения по соблюдению санитарных требований в условиях ЧС.

«Около двух недель назад поступила жалоба горожан о проведении компанией «Азия Курулуш» земляных работ по улице Жумабека. Санпатруль совместно с сотрудниками Свердловского акимиата выехал на место и зафиксировал, что не было восстановлено асфальто-бетонное покрытие, в некоторых местах отсутствовали временные ограждающие ленты, указательный баннер и ночное освещение. Инспекторы СЭИ составили акт, фирме поручено устранить нарушения в кратчайшие сроки. Но она это так и не сделала. В итоге составлен протокол по части 1 статьи 119-1 «Нарушение правил содержания автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений» Кодекса о нарушениях. Штраф для физических лиц составляет 7 тысяч 500 сомов, для юридических — 23 тысячи», — добавили в мэрии.

В муниципалитете подчеркнули, что также протоколы по этой же статье выписаны в отношении компании «КыргызГлавСервис» (работы проведены на улице Фрунзе с западной стороны цирка), горожанке К.Т. (улица Масалиева, 61/1) и бишкекчанину М.Т. У него не было ордера на проведение земляных работ на перекрестке улиц Краснодарской и Камчатской.