В Бишкек из Москвы вернулись 393 кыргызстанца. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, они прибыли рейсом Москва — Бишкек авиакомпании «Аэрофлот».

Отмечается, что список пассажиров формировала комиссия, в состав которой наряду с представителями кыргызской диаспоры и посольства вошли кыргызские врачи медицинских клиник Москвы.

В частности, на родину отправлены женщины на поздних сроках беременности, а также имеющие малолетних детей. «Кроме того, учитывалось наличие авиабилетов на рейсы компании «Аэрофлот», которые не были осуществлены из-за сложившейся эпидемиологической ситуации», — добавили в штабе.

Все прибывшие граждане в установленном порядке будут помещены в обсервацию для прохождения медицинских процедур.