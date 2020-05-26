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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстан из Москвы вернулись 393 гражданина — беременные и женщины с детьми

В Бишкек из Москвы вернулись 393 кыргызстанца. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, они прибыли рейсом Москва — Бишкек авиакомпании «Аэрофлот».

Отмечается, что список пассажиров формировала комиссия, в состав которой наряду с представителями кыргызской диаспоры и посольства вошли кыргызские врачи медицинских клиник Москвы.

В частности, на родину отправлены женщины на поздних сроках беременности, а также имеющие малолетних детей. «Кроме того, учитывалось наличие авиабилетов на рейсы компании «Аэрофлот», которые не были осуществлены из-за сложившейся эпидемиологической ситуации», — добавили в штабе.

Все прибывшие граждане в установленном порядке будут помещены в обсервацию для прохождения медицинских процедур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153869/
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