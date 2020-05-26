Возобновлена кампания по выдаче паспортов заключенным. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

По данным ведомства, оформление документов было приостановлено на период действия режима ЧП.

Из 9 тысяч осужденных ID-карты получили 94 человека.

Уточняется, что находящиеся в закрытых учреждениях получат удостоверения личности образца 2017 года. Для тех, кто водворен в СИЗО или ИВС, заявления на оформление паспорта представляют те органы, в производстве которых находятся их уголовные дела.

Оформлением занимаются мобильные группы из числа сотрудников Государственной регистрационной службы.