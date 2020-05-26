27 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
- 9.30-18.30 — отрезки улиц Достоевского, Куренкеева;
- 9.30-17.00 — 6-й микрорайон, 9/1-15/1, отрезки улиц Хвойной, Крымской, Элебесова, Аул, 8 Марта, Республиканской, Азовской, Кудрука, Коммунарова, Карабалтинской, Березовой, Виноградной, Аммосова, Крылова, Ломоносова, Фруктовой, село Чон Арык (улицы Садырбаева, Семетей, Кожобергенова, Северная, Школьная, Волоколамская), жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй, 29, 31, 32, 34, Профессора Зимы);
- 9.00-17.00 — улицы Салиевой, 111, Акиева, 9, Асановой, 22, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ош-3000, Торгой, Масыралиева, Абаданова);
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Дордой» (улица Эмгекчил), «Ак-Орго» (улица Ай-Кочо), 8-й микрорайон, 40, 5-й микрорайон, 29/1.
Аламединский РЭС
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9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Молодежная, Гоголя, Суворова, тупик Станционный), Лебединовка (проспекты Победы, Калинина), Гроздь (улицы Садовая, Грозденская, Шаршенова), Таш-Добо (улица Кыргызская), Пригородное (улица Юбилейная), Октябрьское (улицы Кулатаева, Карла Маркса, Новая, Первомайская), Восток (улицы Тельмана, Мирная, Ленина, Веселая);
Сокулукский РЭС
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9.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Западная, Ленина, Степная, Южная, Крупской, Комсомольская, Дружбы, Токтогула, Красноармейская, Пионерская, Шевченко, Колхозная, Кирова, Северная, Первомайская, Октябрьская, Школьная);
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9.00-17.00 — села Селекционное (улицы Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Кум-Арык, Проектируемая, Сары-Озон, Кипкалова, Парковая, Средняя Шорго, Вишневая, Степная, Ак-Буура, Иссык-Куль);
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8.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Восточная, Пригородная, Крупской, Мира, Ак-Ордо, Проектируемая, Эркин-Тоо), частично новостройки «Ала-Тоо — 3» и «Алтын-Ордо», жилмассив «Ак-Ордо»;
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9.00-18.00 — село Первомайское (улицы Береговая, Спортивная, Ленина, Калинина, Тимирязева, Чмыря, Спортивная, Комсомольская);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Спартак (улица Ленина), Александровка (улица Татарская), Беловодское (улицы Шевченко, Степаненко, Гагарина), Крупское (улицы Набережная, Труда);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Алма-Атинская, Фрунзе, Линейная, Горького, Московская, Маяковского, Октябрьская, Эшпая, Шевченко, Чеченова, Кирова), Киргшелк (улицы Дзержинского, Герцена).