Вандализм в парке Тулебердиева. Чиновники просят милицию найти злоумышленников

Городские власти обратились с заявлением в правоохранительные органы по факту вандализма в парке имени Тулебердиева. Об этом 24.kg сообщили в мэрии Бишкека.

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Отмечается, что накануне вице-мэр Мирлан Амантуров провел внеплановое совещание в парке после появления сообщений, что пластиковые буквы на памятнике Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву начали отваливаться, потому что просто приклеены на двусторонний скотч.

Сами чиновники ранее сообщили, что это все проделки вандалов. Они специально выдрали буквы на основании памятника, на детской площадке украли сиденья детских качелей и новые урны, а специализированные баки для пластика превратились в обычные.

«Вице-мэр Мирлан Амантуров поручил главе Первомайского акимиата и руководителю Бишкекасфальтсервиса подать заявление в ГКНБ и РОВД для поимки и наказания вандалов согласно закону», — добавили в мэрии.



Напомним, памятник Герою Советского Союза открыл чуть более двух недель назад президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Он построен в новом парке, которому присвоено имя Чолпонбая Тулебердиева. Площадь парка составляет 10 гектаров, из городского бюджета на строительство нового зеленого пространства на севере столицы затрачено около 48 миллионов сомов.