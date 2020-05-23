Праздник на карантине. Как отмечать Орозо айт в условиях пандемии COVID-19

Орозо айт — один из двух главных праздников мусульман (второй — Курман айт). Как известно, он отмечается после завершения священного месяца Рамазан и 30-дневного поста.

В исламском мире этот день отмечали еще со времен пророка Мухаммеда, а в Кыргызстане стали праздновать только после обретения независимости.

Первое постановление правительства о праздновании Орозо айта в архивах датируется мартом 1994 года.

В этом году в связи с пандемией коронавируса мусульмане многих стран мира, в том числе и Кыргызстана, окончание месяца Рамазан отпразднуют в домашних условиях.

24.kg узнало у ДУМК, как провести Орозо айт в дни карантина.

1 Можно ли провести его дома? Можно ли провести его дома?

В этом году праздничный айт намаз на площадях и в мечетях по всему Кыргызстану отменили в связи с карантином.

Дома его читать нельзя, совершать айт намаз предписано только в религиозных заведениях или других местах вместе с общиной. ДУМК

2 Как начать празднование Орозо айта?

Мусульманские праздники начинаются с намаза в мечетях, где священнослужители выступают с проповедью и поздравляют правоверных.

В этом году муфтий Максатбек ажи Токтомушев выступит на телеканале КТРК с 7.00 до 7.30.

3 Можно ли посетить родителей, родственников и поздравить их? Можно ли посетить родителей, родственников и поздравить их?

В столь опасный период из-за распространения коронавирусной инфекции ДУМК рекомендует беречь не только себя, но и родных, особенно родителей. Помните, что вирус опасен для людей старше 50 лет. Поэтому самый лучший способ в эти дни — поздравлять друг друга через интернет.

ДУМК настоятельно рекомендует придерживаться правил изоляции.

Во время празднования Орозо айта мужчины ездят на кладбище помянуть умерших родных. В этом году ДУМК просит этого не делать и отложить до более безопасных дней.

4 Как в домашних условиях сохранить священный смысл праздника? Как в домашних условиях сохранить священный смысл праздника?

Во время празднования Орозо айта необязательно устраивать шумные застолья, резать скот.

Смысль праздника — в благих делах и прощении.

Окажите помощь нуждающимся людям в вашем районе, поделитесь с соседями праздничными угощениями и попросите прощения у тех, кого обидели. ДУМК

Месяц Рамазан и Орозо айт — время прощать обиды, ссоры и начать жить с чистыми помыслами.