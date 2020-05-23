Приравнивание воинских званий. Когда не солдаты мечтают стать генералами

Приравнять специальные звания к воинским хотят депутаты Жогорку Кенеша. Законопроект вынесен на общественное обсуждение. Инициаторы поправок — парламентарии Искендер Матраимов, Бакирдин Субанбеков, Тынчтык Шайназаров и Талант Мамытов.

24.kg разбиралось, почему законопроект вызвал возмущение военнослужащих и зачем чиновникам со спецзваниями военные звезды на погонах.

Шкурный интерес

Законопроект вынесен на общественные слушания еще в феврале. Однако многими остался незамеченным. Как в Кыргызстане проводятся такие слушания, известно: зачастую это формальность, которая ограничивается тем, что документы просто вывешивают на сайтах ЖК и ведомств.

Так втихаря обычно чиновники и депутаты протаскивают законопроекты в угоду себе.

Один из ярких показательных примеров — поправки в законы о присвоении воинских званий. Когда без должного проведения общественных слушаний, без учета мнения военнослужащих и других граждан инициаторы пытаются пролоббировать норму, позволяющую как им самим, так и их помощникам и другим государственным служащим призваться в Вооруженные силы КР и по мере занятия определенной должности получить высшее офицерское звание в обход всем воинским атрибутам и ритуалам.

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Своими поправками Матраимов, Субанбеков, Шайназаров и Мамытов хотят приравнять спецзвания милиционеров, сотрудников ГСИН и прокуратуры в порядке переаттестации к воинским званиям.

Свою инициативу депутаты объясняют высокими целями — для «повышения мотивации сотрудников правоохранительных органов».



Поправки предполагают, что лицам, проходящим или проходившим службу в правоохранительных органах и прокуратуре, которые имеют спецзвания и специальные классные чины, при определении (призыве) на военную службу для использования на должностях офицерского состава присваивается воинское звание, равное их спецзванию и специальному классному чину в порядке переаттестации.

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По ныне действующему закону бывшие работники прокуратуры, сотрудники милиции или ГСИН, переходя на военную службу в ГКНБ или Вооруженные силы, не сохраняют свои звания. Им присваивается то звание, которое указано в военном билете. Например, полковник милиции не может стать полковником ГКНБ или Сухопутных войск, если в военном билете у него указано «лейтенант запаса». И претендовать на должность, не соответствующую его званию, он не имеет права по закону. Это оправданно, поскольку специфика работы в органах внутренних дел и органах нацбезопасности значительно разнится.

Депутаты объясняют свои поправки тем, что многие специалисты, обладающие большим опытом работы и профессионализмом, из-за отсутствия мотивации отказываются от перевода на военную службу, что в свою очередь приводит к утечке кадров. Поэтому они и хотят уравнять звания в МВД, ГСИН, прокуратуре со званиями в ГКНБ и Вооруженных силах.

Печальный опыт

Человеку несведущему может показаться, что ничего крамольного в этих поправках нет. Однако мы уже имели в прошлом печальный опыт, когда спецслужбами руководили люди без опыта, но верные своему патрону. Бывший президент Алмазбек Атамбаев щедро присваивал генеральские должности и погоны своим приближенным.

Экс-председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев, не имея ни опыта, ни соответствующего образования и ни дня не проработав в спецслужбах, сразу же пришел на руководящую должность, а позже и возглавил ГКНБ. А в 2017 году ему за верную службу присвоено звание генерал-майора.

Генеральское звание и должность в свое время получил и Болот Суюмбаев. Он 25 лет не мог окончить вуз: поступил в физкультурный в 1987 году, дважды был отчислен, после восстанавливался, и только в 2012-м, уже в бытность президентом Алмазбека Атамбаева, получил диплом о высшем образовании. Работать по специальности — учителем физкультуры Суюмбаев, естественно, не пошел. Зачем, когда карьера на госслужбе складывается так удачно! Он начал с советника Атамбаева и дослужился до директора Службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности ГКНБ — в ранге заместителя председателя комитета.

Аккурат перед своим уходом с поста президента Алмазбек Атамбаев присвоил ему звание генерал-майора.

Коррупционная составляющая



Против новых поправок выступило большинство военнослужащих. Экс-начальник Генерального штаба Асанбек Алымкожоев также не поддерживает депутатскую инициативу.

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По его словам, если поправки пройдут, то любой человек, отслуживший в армии, став помощником или советником депутата, или народным избранником, получив классный чин, в Вооруженных силах сможет претендовать на генеральскую должность, при этом не имея опыта, образования и достаточных знаний.

«Статус депутата приравнивается к генеральскому званию. Получается, что этот чиновник, придя в армию, должен сесть на генеральскую или полковничью должность. У нас вызывает возмущение, что некоторые лица, не служившие командирами взвода или роты, становятся руководителями, не говоря уже о тех, кто придет со спецзванием. У нас не так много генеральских должностей в стране», — подчеркивает Асанбек Алымкожоев.

Приравнивать спецзвания или классный чин к воинскому — крайне неправильно. Получается, что человек будет командовать армией, но при этом не пройдя всю служебную лестницу. Асанбек Алымкожоев

Первый командующий Национальной гвардией Кыргызстана Абдыгул Чотбаев считает, что принятие законопроекта послужит толчком к коррупционным схемам.

В стране уже имелся прецедент, когда депутат парламента, предоставив фальшивый диплом, получил классный чин. За границей он представлялся генералом, хотя таковым не являлся.



«Воинское звание — персональное. Оно присваивается согласно служебному положению. В частности, учитывается, какую должность занимает человек, его опыт работы, военное образование, постепенный рост по службе. Получается, что человеку без военного образования, который по партийному списку проходит в Жогорку Кенеш, присваивается классный чин государственного советника. А потом он, не имея никакого опыта, сразу получит звание генерала. Это абсурд!» — считает Абдыгул Чотбаев.

Экс-командующий Внутренними войсками Советбек Арбаев вовсе не видит смысла в том, чтобы в Вооруженных силах служили офицеры извне. По его словам, в стране сейчас достаточно выпускников военных институтов, которые и должны пройти весь путь от рядового солдата до генерала.

«Это в 90-е, когда не было зарплаты и офицеры нищенствовали, нас стимулировали присвоением очередных званий. Тогда мы призывали на военную службу всех, даже людей с гражданским высшим образованием», — считает он.

Сейчас же почти все вакансии заняты. Армия не нуждается в переводе милиционеров и сотрудников других структур. Советбек Арбаев

Денег нет на новых генералов

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что его принятие не повлечет дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета.

Тут инициаторы откровенно вводят общественность в заблуждение. Однозначно принятие законопроекта понесет за собой колоссальную нагрузку на бюджет. Ведь перевод сотрудника гражданской прокуратуры или ГСИН на военную службу предусматривает дополнительные расходы — пайковые, выплаты за звание.

И немаловажно — это солидная прибавка к пенсии.

Но при этом переведенные сотрудники не будут нести боевое дежурство, проходить строевую и боевую подготовку.

О том, что специфика специальных и воинских званий разная, а законопроект не подлежит одобрению, говорят и юристы. Они отмечают, что документ с изменениями не был согласован с Генеральным штабом, который является центральным органом военного управления. «Такой законопроект сотрет грань между гражданской и военной службами», — подчеркивают в Генштабе.

По их мнению, принятие поправок коснется не только милиционеров, сотрудников ГСИН и прокуратуры, а также работников Налоговой и Таможенной служб, Финполиции и других чиновников, имеющих спецзвания. Это, считают военные, приведет к подрыву службы в Вооруженных силах, ГКНБ и ее авторитету.

Однако над этим вопросом авторы изменений, видимо, не задумываются. Им важнее продвинуть на генеральские должности своих помощников и советников и себе подобных.