Приравнивание воинских званий. Когда не солдаты мечтают стать генералами

Приравнять специальные звания к воинским хотят депутаты Жогорку Кенеша. Законопроект вынесен на общественное обсуждение. Инициаторы поправок — парламентарии Искендер Матраимов, Бакирдин Субанбеков, Тынчтык Шайназаров и Талант Мамытов.
24.kg разбиралось, почему законопроект вызвал возмущение военнослужащих и зачем чиновникам со спецзваниями военные звезды на погонах.
Шкурный интерес
Законопроект вынесен на общественные слушания еще в феврале. Однако многими остался незамеченным. Как в Кыргызстане проводятся такие слушания, известно: зачастую это формальность, которая ограничивается тем, что документы просто вывешивают на сайтах ЖК и ведомств.
Так втихаря обычно чиновники и депутаты протаскивают законопроекты в угоду себе.
Один из ярких показательных примеров — поправки в законы о присвоении воинских званий. Когда без должного проведения общественных слушаний, без учета мнения военнослужащих и других граждан инициаторы пытаются пролоббировать норму, позволяющую как им самим, так и их помощникам и другим государственным служащим призваться в Вооруженные силы КР и по мере занятия определенной должности получить высшее офицерское звание в обход всем воинским атрибутам и ритуалам.
Своими поправками Матраимов, Субанбеков, Шайназаров и Мамытов хотят приравнять спецзвания милиционеров, сотрудников ГСИН и прокуратуры в порядке переаттестации к воинским званиям.
Свою инициативу депутаты объясняют высокими целями — для «повышения мотивации сотрудников правоохранительных органов».
Поправки предполагают, что лицам, проходящим или проходившим службу в правоохранительных органах и прокуратуре, которые имеют спецзвания и специальные классные чины, при определении (призыве) на военную службу для использования на должностях офицерского состава присваивается воинское звание, равное их спецзванию и специальному классному чину в порядке переаттестации.
По ныне действующему закону бывшие работники прокуратуры, сотрудники милиции или ГСИН, переходя на военную службу в ГКНБ или Вооруженные силы, не сохраняют свои звания. Им присваивается то звание, которое указано в военном билете. Например, полковник милиции не может стать полковником ГКНБ или Сухопутных войск, если в военном билете у него указано «лейтенант запаса». И претендовать на должность, не соответствующую его званию, он не имеет права по закону. Это оправданно, поскольку специфика работы в органах внутренних дел и органах нацбезопасности значительно разнится.
Депутаты объясняют свои поправки тем, что многие специалисты, обладающие большим опытом работы и профессионализмом, из-за отсутствия мотивации отказываются от перевода на военную службу, что в свою очередь приводит к утечке кадров. Поэтому они и хотят уравнять звания в МВД, ГСИН, прокуратуре со званиями в ГКНБ и Вооруженных силах.
Печальный опыт
Человеку несведущему может показаться, что ничего крамольного в этих поправках нет. Однако мы уже имели в прошлом печальный опыт, когда спецслужбами руководили люди без опыта, но верные своему патрону. Бывший президент Алмазбек Атамбаев щедро присваивал генеральские должности и погоны своим приближенным.
Экс-председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев, не имея ни опыта, ни соответствующего образования и ни дня не проработав в спецслужбах, сразу же пришел на руководящую должность, а позже и возглавил ГКНБ. А в 2017 году ему за верную службу присвоено звание генерал-майора.
Генеральское звание и должность в свое время получил и Болот Суюмбаев. Он 25 лет не мог окончить вуз: поступил в физкультурный в 1987 году, дважды был отчислен, после восстанавливался, и только в 2012-м, уже в бытность президентом Алмазбека Атамбаева, получил диплом о высшем образовании. Работать по специальности — учителем физкультуры Суюмбаев, естественно, не пошел. Зачем, когда карьера на госслужбе складывается так удачно! Он начал с советника Атамбаева и дослужился до директора Службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности ГКНБ — в ранге заместителя председателя комитета.
Аккурат перед своим уходом с поста президента Алмазбек Атамбаев присвоил ему звание генерал-майора.
Коррупционная составляющая
Против новых поправок выступило большинство военнослужащих. Экс-начальник Генерального штаба Асанбек Алымкожоев также не поддерживает депутатскую инициативу.
По его словам, если поправки пройдут, то любой человек, отслуживший в армии, став помощником или советником депутата, или народным избранником, получив классный чин, в Вооруженных силах сможет претендовать на генеральскую должность, при этом не имея опыта, образования и достаточных знаний.
«Статус депутата приравнивается к генеральскому званию. Получается, что этот чиновник, придя в армию, должен сесть на генеральскую или полковничью должность. У нас вызывает возмущение, что некоторые лица, не служившие командирами взвода или роты, становятся руководителями, не говоря уже о тех, кто придет со спецзванием. У нас не так много генеральских должностей в стране», — подчеркивает Асанбек Алымкожоев.
Приравнивать спецзвания или классный чин к воинскому — крайне неправильно. Получается, что человек будет командовать армией, но при этом не пройдя всю служебную лестницу.Асанбек Алымкожоев
Первый командующий Национальной гвардией Кыргызстана Абдыгул Чотбаев считает, что принятие законопроекта послужит толчком к коррупционным схемам.
В стране уже имелся прецедент, когда депутат парламента, предоставив фальшивый диплом, получил классный чин. За границей он представлялся генералом, хотя таковым не являлся.
«Воинское звание — персональное. Оно присваивается согласно служебному положению. В частности, учитывается, какую должность занимает человек, его опыт работы, военное образование, постепенный рост по службе. Получается, что человеку без военного образования, который по партийному списку проходит в Жогорку Кенеш, присваивается классный чин государственного советника. А потом он, не имея никакого опыта, сразу получит звание генерала. Это абсурд!» — считает Абдыгул Чотбаев.
Экс-командующий Внутренними войсками Советбек Арбаев вовсе не видит смысла в том, чтобы в Вооруженных силах служили офицеры извне. По его словам, в стране сейчас достаточно выпускников военных институтов, которые и должны пройти весь путь от рядового солдата до генерала.
«Это в 90-е, когда не было зарплаты и офицеры нищенствовали, нас стимулировали присвоением очередных званий. Тогда мы призывали на военную службу всех, даже людей с гражданским высшим образованием», — считает он.
Сейчас же почти все вакансии заняты. Армия не нуждается в переводе милиционеров и сотрудников других структур.Советбек Арбаев
Денег нет на новых генералов
В справке-обосновании к законопроекту говорится, что его принятие не повлечет дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета.
Тут инициаторы откровенно вводят общественность в заблуждение. Однозначно принятие законопроекта понесет за собой колоссальную нагрузку на бюджет. Ведь перевод сотрудника гражданской прокуратуры или ГСИН на военную службу предусматривает дополнительные расходы — пайковые, выплаты за звание.
И немаловажно — это солидная прибавка к пенсии.
Но при этом переведенные сотрудники не будут нести боевое дежурство, проходить строевую и боевую подготовку.
О том, что специфика специальных и воинских званий разная, а законопроект не подлежит одобрению, говорят и юристы. Они отмечают, что документ с изменениями не был согласован с Генеральным штабом, который является центральным органом военного управления. «Такой законопроект сотрет грань между гражданской и военной службами», — подчеркивают в Генштабе.
По их мнению, принятие поправок коснется не только милиционеров, сотрудников ГСИН и прокуратуры, а также работников Налоговой и Таможенной служб, Финполиции и других чиновников, имеющих спецзвания. Это, считают военные, приведет к подрыву службы в Вооруженных силах, ГКНБ и ее авторитету.
Однако над этим вопросом авторы изменений, видимо, не задумываются. Им важнее продвинуть на генеральские должности своих помощников и советников и себе подобных.