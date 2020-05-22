За все время коронавирус выявлен у 154 кыргызстанцев, находящихся за рубежом. Об этом на заседании республиканского штаба сообщил заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов.

По его словам, больше всего случаев зафиксировано в Российской Федерации — 105.

«В Объединенных Арабских Эмиратах выявлено 7 зараженных кыргызстанцев, 5 уже выписаны, в Пакистане — 22 (все выписаны), Индии — 7 (1 скончался, 6 выписаны), Испании — 1 (выписан), Малайзии — 3 (выписаны), Соединенных Штатах Америки — 1 (выписан), Узбекистане — 1, Греции — 1 (выписан), Казахстане — 5 (4 лечатся в Бишкеке, 1 — в Алматы), Италии — 1 человек», — сказал он.

В Кыргызстане на сегодня зарегистрировано 1 тысяча 350 случаев заражения COVID-19. Из стационаров выписаны 949 человек.