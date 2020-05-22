Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,1 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 105 тысяч 939. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 5 миллионов 102 тысячи 573 человека. Больше всего зараженных в США (1 миллион 577 тысяч 287), России (317 тысяч 554), Бразилии (310 тысяч 87), Великобритании (252 тысячи 246), Испании (233 тысячи 37), Италии (228 тысяч 6) и Франции (181 тысяча 951).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, приближается к 2 милионам человек. За сутки показатель вырос на 51 тысячу 280 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 350 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 7 тысяч 234, Узбекистане — 2 тысячи 964, Таджикистане — 2 тысячи 350.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.