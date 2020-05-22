Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,1 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 105 тысяч 939. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 5 миллионов 102 тысячи 573 человека. Больше всего зараженных в США (1 миллион 577 тысяч 287), России (317 тысяч 554), Бразилии (310 тысяч 87), Великобритании (252 тысячи 246), Испании (233 тысячи 37), Италии (228 тысяч 6) и Франции (181 тысяча 951).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, приближается к 2 милионам человек. За сутки показатель вырос на 51 тысячу 280 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 332 тысячи 924 человека. За сутки число смертей выросло на 4 тысячи 804. В том числе в США скончались 94 тысячи 702 человека, Великобритании — 36 тысяч 124, в Италии — 32 тысячи 486, Франции — 28 тысяч 218, Испании — 27 тысяч 940.

В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 350 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 7 тысяч 234, Узбекистане — 2 тысячи 964, Таджикистане — 2 тысячи 350.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.