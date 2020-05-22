В Республиканской инфекционной больнице три медика заразились COVID-19

В Республиканской клинической инфекционной больнице за все время заразились COVID-19 три сотрудника. Об этом 24.kg сообщил главный врач РКИБ Гульжигит Аалиев.

«Заболели два врача и санитарка. Один врач уже выписан, второй готовится к выписке. Состояние санитарки удовлетворительное, клинических проявлений нет», — отметил он.

Гульжигит Аалиев отметил, что заболевшие выявлены во время планового обследования. «Сотрудники регулярно сдают анализы, при малейших признаках ОРВИ мы их изолируем», — отметил он.

Главный врач добавил, что в настоящее время РКИБ занимается только лечением инфицированных коронавирусом.