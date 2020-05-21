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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Нарынской области коронавирусом заразились 6 сотрудников ГРС

В Нарынской области COVID-19 зарегистрировали у шести сотрудников Государственной регистрационной службы. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, всех зараженных госпитализировали.

Также за сутки в регионе выявили двух инфицированных сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, в Нарыне эпидемиологическая обстановка остается сложной. Это единственный регион, где зафиксировали высокое число контактных больных относительно числа жителей области.

За весь период по стране выявлено 1 тысяча 313 случаев заражения COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153409/
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