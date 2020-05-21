Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 5 миллионам человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 99 тысяч 67. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 996 тысяч 634 человека. Больше всего зараженных в США (1 миллион 551 тысяча 853), России (308 тысяч 705), Бразилии (291 тысяча 579), Великобритании (249 тысяч 619), Испании (232 тысячи 555), Италии (227 тысяч 364) и Франции (181,7 тысячи).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,8 миллиона, за сутки показатель вырос на 54 тысячи 418 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 328 тысяч 120 человек. За сутки число смертей выросло на 4 тысячи 834. В том числе в США скончались 93 тысячи 439 человек, Великобритании — 35 тысяч 786, в Италии — 32 тысячи 330, Франции — 28 тысяч 135, Испании — 27 тысяч 888.

В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 313 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 6 тысяч 969, Узбекистане — 2 тысячи 939, Таджикистане — 2 тысячи 140.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.