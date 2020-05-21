Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 5 миллионам человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 99 тысяч 67. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 996 тысяч 634 человека. Больше всего зараженных в США (1 миллион 551 тысяча 853), России (308 тысяч 705), Бразилии (291 тысяча 579), Великобритании (249 тысяч 619), Испании (232 тысячи 555), Италии (227 тысяч 364) и Франции (181,7 тысячи).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,8 миллиона, за сутки показатель вырос на 54 тысячи 418 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 313 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 6 тысяч 969, Узбекистане — 2 тысячи 939, Таджикистане — 2 тысячи 140.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.