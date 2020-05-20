Республиканский штаб напоминает: Соблюдение санитарных норм строго обязательно

«Возобновление ряда направлений экономической деятельности с 21 мая требует большой социальной ответственности как со стороны субъектов предпринимательства, так и со стороны гражданского общества», — подчеркнул первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского оперативного штаба.

По его словам, профильным государственным органам и местным органам власти необходимо на постоянной основе проводить проверки и держать под усиленным контролем соблюдение предписанных санитарных правил.

Чиновник напомнил, что ношение масок, соблюдение дистанции, установка санитайзеров и другие санитарно-эпидемиологические правила в общественных местах должны строго выполняться.

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«Возобновление с 21 мая работы ряда сфер экономической деятельности, далее запуск общественного транспорта вызывают определенные опасения. Самое главное — от каждого гражданина сегодня требуется строгое соблюдение санитарных норм. От этого будет зависеть дальнейшая эпидемиологическая ситуация в стране. Поэтому каждое ответственное лицо должно контролировать строгое соблюдение санитарных требований, в первую очередь речь идет об общественном транспорте, торговых центрах и точках общественного питания», — сказал он.

В случае несоблюдения санитарных правил все ранее принятые меры безопасности и приложенные усилия могут быть напрасными, а достигнутые результаты — сойти на нет. Кубатбек Боронов

Как отметила вице-премьер-министр Аида Исмаилова, на некоторых автозаправочных станциях не соблюдаются санитарные нормы, в частности, водителям продолжают разрешать самостоятельно заправлять свой автомобиль.

В ходе заседания члены штаба обсудили эпидемиологическую ситуацию в Нарынской области. Кроме того, была высказана критика в адрес Министерства чрезвычайных ситуаций в части проводимой работы по подготовке и содержанию обсервационных пунктов.

Республиканский штаб поручил ускорить работу по организации новых обсервационных мест, усилить соответствующий контроль в обсерваторах, а также акцентировать внимание на строгом соблюдении домашнего карантина лицами, прибывшими из других государств.