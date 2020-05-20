Жаныш Бакиев переболел коронавирусом. Лечился в Минске

Брат свергнутого президента Курманбека Бакиева Жаныш переболел коронавирусом. Информацию 24.kg подтвердили собственные источники.

По их данным, он и его семья были госпитализированы 1 мая в одну из Минских клинических больниц с положительным тестом на COVID-19. «Буквально на днях Бакиева выписали из стационара. Он и его семья переболели, на данный момент чувствуют себя отлично», — сообщили источники.

Уточняется, что больше ни у кого из братьев Бакиевых не обнаружен COVID-19.

Отметим, в соцсетях распространяется информация о том, что у Жаныша Бакиева и его брата (какого, не уточняется) диагностировали коронавирус.

В Кыргызстане Жаныш Бакиев признан виновным по ряду тяжких и особо тяжких статей Уголовного кодекса. Он заочно приговорен к пожизненному сроку лишения свободы. После событий 7 апреля 2010 года Бакиевы сбежали из страны. Курманбек Бакиев получил политическое убежище в Минске.

Семья Бакиевых дружит с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также владеет долей в Белорусской национальной биотехнологической корпорации, коттеджами под Минском и землей на территории столицы.