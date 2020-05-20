Из новых 27 случаев заболевания коронавирусом семь — завозные. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Читайте по теме В Кыргызстане зарегистрировано 27 новых случаев коронавируса. Всего — 1270

По его словам, среди кыргызстанцев, прибывших из Москвы, положительный анализ у пяти человек, еще по одному — у прибывших из Самары и Таджикистана.

«Остальные 20 человек имели подтвержденный контакт с зараженными лицами. Мы сейчас расширили поиск контактирующих лиц, среди групп риска — медиков и других категорий лиц — проводятся скрининговые исследования. Только из числа контактных находим новые», — добавил Нурболот Усенбаев.

На 20 мая в Кыргызстане выявлено 1 тысяча 270 случаев коронавируса.