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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Минтруда напомнили о продлении сроков выплат пособий и действия справок

В Министерстве труда и социального развития КР напомнили о продлении сроков выплат пособий, пенсий, действия справок МСЭК об инвалидности.

Как отметили в пресс-службе ведомства, распоряжением правительства КР до последнего числа следующего месяца после отмены режимов чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения без истребования документов продлеваются сроки:

  • выплаты государственных пособий;
  • выплаты ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот;
  • выплаты пенсий по инвалидности лицам с ограниченными возможностями здоровья;
  • действия договоров, добровольных патентов и страховых полисов на оказание услуг персональных ассистентов по уходу за ребенком с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимся в постоянном уходе и надзоре;
  • действия справок территориальных (межрайонных) медико-социальных экспертных комиссий, устанавливающих инвалидность, а также очередного переосвидетельствования, с дальнейшим зачетом пропущенного срока без изменения группы инвалидности, установленной на день прекращения действия справки;
  • действия договоров о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемные семьи;
  • выплаты средств на содержание приемных детей, а также заработной платы приемным родителям;
  • действия путевок в санаторно-курортные учреждения, выданных лицам с ограниченными возможностями здоровья;
  • выплаты пособий по безработице гражданам, получающим пособие по безработице, без истребования сведений о поиске работы.

В ведомстве добавили, что эти меры приняты для оказания поддержки уязвимым слоям населения и обеспечения социальной стабильности в условиях чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153294/
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