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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав: Брат депутата Нурбека Тотонова находится в больнице

Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев подтвердил 24.kg, что брат депутата Жогорку Кенеша Нурбека Тотонова Айбек помещен в больницу Джалал-Абадской области. У него диагностирован коронавирус.

Ранее появилась информация, что один из водителей большегрузных авто, прибывший из России 16 мая, проигнорировал санитарные нормы и отправился к себе на малую родину, в Джалал-Абадскую область. Как выяснилось, это брат нардепа Тотонова.

«Но быть такого не может, чтобы его отпустили при наличии положительного экспресс-анализа на COVID-19. У него первичный анализ был отрицательный», — подчеркнул замминистра.

Когда провели ПЦР-диагностику, выяснилось, что он инфицирован, его изолировали.

Нурболот Усенбаев

Сам нардеп Нурбек Тотонов для комментариев недоступен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153251/
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