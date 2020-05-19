Минздрав: Брат депутата Нурбека Тотонова находится в больнице

Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев подтвердил 24.kg, что брат депутата Жогорку Кенеша Нурбека Тотонова Айбек помещен в больницу Джалал-Абадской области. У него диагностирован коронавирус.

Ранее появилась информация, что один из водителей большегрузных авто, прибывший из России 16 мая, проигнорировал санитарные нормы и отправился к себе на малую родину, в Джалал-Абадскую область. Как выяснилось, это брат нардепа Тотонова.

«Но быть такого не может, чтобы его отпустили при наличии положительного экспресс-анализа на COVID-19. У него первичный анализ был отрицательный», — подчеркнул замминистра.

Когда провели ПЦР-диагностику, выяснилось, что он инфицирован, его изолировали. Нурболот Усенбаев

Сам нардеп Нурбек Тотонов для комментариев недоступен.