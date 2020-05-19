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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Больше всего заразившихся коронавирусом в Бишкеке выявлено в Ленинском районе

Больше всего заразившихся коронавирусом в Бишкеке выявлено в Ленинском районе. Об этом на постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила вице-мэр столицы Татьяна Кузнецова.

По ее данным, в столице число лабораторно подтвержденных случаев составляет 316 человек. Из них 256 проживают по городским адресам, 60 человек иногородние.

«В Ленинском районе самое большое число заболевших — 99 человек, в Октябрьском — 69 человек, Первомайском — 51 и Свердловском — 37 случаев. 75 зараженных проживают в 19 жилых массивах Бишкека, наибольшее количество в «Арча-Бешике» (24), «Ак-Босого» (12), «Колмо» — 9, «Кок-Жаре» и «Ак-Орго» (по 6 случаев)», — отметила она.

Татьяна Кузнецова добавила, что из общего числа заболевших 84 — медицинские работники, 41 — сотрудники МВД КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153220/
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