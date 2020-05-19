В Чуйской области 95 тысяч 74 семьи получили гумпомощь от государства

В Чуйской области проживают 77 тысяч 385 нуждающихся семей. Об этом на брифинге сообщил полпред правительства в Чуйской области Алтынбек Намазалиев.

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По его словам, продуктовые пакеты с момента введения режима ЧС в регионе получили 95 тысяч 74 семьи. Некоторым помогли по два-три раза.

«Однако ежедневно продолжают поступать просьбы по оказанию гуманитарной помощи. К сожалению, среди обращающихся немало лиц с хорошими материальными возможностями. Плюс есть граждане, которые, несмотря на то, что получили помощь, продолжают неоднократно обращаться к спонсорам», — сказал он.

Алтынбек Намазалиев добавил, что в дальнейшем уязвимым слоям населения будут продолжать помогать. Сейчас уточняют собственные финансовые средства и ведут переговоры с частными предпринимателями, благотворительными фондами и другими обществами.