23:48
USD 76.14
EUR 83.38
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Чуйской области 95 тысяч 74 семьи получили гумпомощь от государства

В Чуйской области проживают 77 тысяч 385 нуждающихся семей. Об этом на брифинге сообщил полпред правительства в Чуйской области Алтынбек Намазалиев.

Читайте по теме
92-летней бабушке отказали в гумпомощи. Крик души жителей Чуйской области

По его словам, продуктовые пакеты с момента введения режима ЧС в регионе получили 95 тысяч 74 семьи. Некоторым помогли по два-три раза.

«Однако ежедневно продолжают поступать просьбы по оказанию гуманитарной помощи. К сожалению, среди обращающихся немало лиц с хорошими материальными возможностями. Плюс есть граждане, которые, несмотря на то, что получили помощь, продолжают неоднократно обращаться к спонсорам», — сказал он.

Алтынбек Намазалиев добавил, что в дальнейшем уязвимым слоям населения будут продолжать помогать. Сейчас уточняют собственные финансовые средства и ведут переговоры с частными предпринимателями, благотворительными фондами и другими обществами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153203/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
В Чуйской области 300 человек находятся на обсервации
92-летней бабушке отказали в гумпомощи. Крик души жителей Чуйской области
Швейцария выделила $195,5 тысячи для жителей социальных учреждений Кыргызстана
Чиновники приписали жительнице Каинды два мешка муки, которые она не получала
Кыргызстан оказал гуманитарную помощь населению Узбекистана
Голод в каждой второй семье. Гумпомощь не доходит до нуждающихся в жилмассивах
Более 1 тысячи тонн продовольствия получат уязвимые семьи в мае
Жительница Чуйской области попросила помощь. Ее заявку удалили без объяснений
В городе Ош гуманитарную помощь от государства получили более 50 тысяч семей
В Токмаке педагоги помогают продуктами учащимся из малообеспеченных семей
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано 78&nbsp;новых случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано 78 новых случаев коронавируса
В&nbsp;Бишкеке находящиеся на&nbsp;карантине отказываются сдавать анализы на&nbsp;коронавирус В Бишкеке находящиеся на карантине отказываются сдавать анализы на коронавирус
В&nbsp;Бишкеке торговые центры откроют 21&nbsp;мая. Фуд-корты запускать не&nbsp;будут В Бишкеке торговые центры откроют 21 мая. Фуд-корты запускать не будут
Бизнес
Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда
Дни открытых дверей в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Дни открытых дверей в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
Однокомнатные и&nbsp;двухкомнатные квартиры в&nbsp;Бишкеке в&nbsp;ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Бишкеке в ипотеку от 6 процентов
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; современный цифровой банк, частью которого необходимо стать «Керемет Банк» — современный цифровой банк, частью которого необходимо стать
19 мая, вторник
23:31
В Чуйской области 95 тысяч 74 семьи получили гумпомощь от государства В Чуйской области 95 тысяч 74 семьи получили гумпомощь...
22:19
В Бишкеке владельцев предприятий оштрафовали почти на полмиллиона сомов
21:48
Кыргызстан выступает за согласованный проект по тарифам на газ
21:25
Бишкекчане просят восстановить тротуар на улице Ибраимова
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 мая: местами дожди