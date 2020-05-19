Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,8 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 90 тысяч 547. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 804 тысячи 167 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 508 тысяч 598), России (290 тысяч 678), Бразилии (255 тысяч 368), Великобритании (247 тысяч 709), Испании (231 тысяча 606), Италии (225 тысяч 686) и Франции (180 тысяч 51).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,7 миллиона, за сутки показатель вырос на 53 тысячи 491 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 243 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 6 тысяч 751, Узбекистане — 2 тысячи 791, Таджикистане — 1 тысяча 729.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.