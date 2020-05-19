Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,8 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 90 тысяч 547. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 804 тысячи 167 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 508 тысяч 598), России (290 тысяч 678), Бразилии (255 тысяч 368), Великобритании (247 тысяч 709), Испании (231 тысяча 606), Италии (225 тысяч 686) и Франции (180 тысяч 51).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,7 миллиона, за сутки показатель вырос на 53 тысячи 491 человека.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 318 тысяч 527 человек. За сутки число смертей выросло на 10 тысяч 831. В том числе в США скончались 90 тысяч 353 человека, Великобритании — 34 тысячи 876, в Италии — 32 тысячи 7, Франции — 28 тысяч 242, Испании — 27 тысяч 709.

В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 243 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 6 тысяч 751, Узбекистане — 2 тысячи 791, Таджикистане — 1 тысяча 729.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.