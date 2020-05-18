Из Ирана вернулись пятеро кыргызстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, сегодня из Мешхеда в Бишкек прибыл чартерный авиарейс с пятью соотечественниками и гуманитарной помощью на борту.

Официальная церемония передачи гуманитарного груза состоялась в международном аэропорту «Манас». В ней приняли участие министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов, министр транспорта и дорог — сопредседатель кыргызской части двусторонней межправительственной комиссии Жанат Бейшенов и посол Исламской Республики Иран в КР Саид Харрази.

В кабмине отметили, что переданы средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, костюмы, защитные очки) и лекарственные препараты.