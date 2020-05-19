В Кыргызстане более 700 женщин получили помощь в виде гигиенических наборов

В Кыргызстане более 700 женщин получили помощь в виде базовых гигиенических наборов. Об этом сообщает ООН.

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По данным организации, структура «ООН-женщины» помогла 27 сообществам страны в период пандемии.

«Период самоизоляции особенно трудно дается для экономически неактивных женщин или семей, живущих с минимальными доходами. Кризис приводит к увеличению потребности в предметах личной гигиены и дезинфекции, а также средств защиты, которые трудно приобрести семьям с ограниченными доходами», — отметили в ООН.

Пандемия — это не просто кризис здравоохранения, это гуманитарный кризис, где женщины в непропорционально большей степени несут это бремя дома и в экономике в целом. Структура «ООН-женщины»

В апреле помощь получили 2 тысячи 200 семей и 366 сотрудников ФАПов, айыльных штабов, блокпостов, а также больницы 16 сел в Ошской, Джалал-Абадской и Нарынской областях. «Гумпощь оказали в виде средств защиты (маски, санитайзеры, перчатки), мыломоющие средства, детские и взрослые памперсы и термометры», — отметили в организации.