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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Все ранее госпитализированные из обсервации на авиабазе находятся в больнице

Все кыргызстанцы, которых ранее госпитализировали из обсервации на территории бывшей американской авиабазы, находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице. Об этом 24.kg сообщил главный врач больницы Гульжигит Аалиев.

«Все 58 человек продолжают лечение. Их состояние хорошее, тяжелых среди них нет. Сейчас взяли контрольные анализы, ждем результаты. Пока никого не выписали», — сообщил он.

Напомним, сегодня на брифинге заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов сообщил, что прибывшие из Соль-Илецка кыргызстанцы, находящиеся на обсервации на территории бывшей американской базы, взбунтовались из-за дезинформации.

«Среди них распространилась информация, что инфицированных, ранее госпитализированных в больницу, выписывают на домашний карантин», — сказал замглавы МВД.

7 мая из Соль-Илецка в КР вернулся 541 кыргызстанец. Сначала у 55 из них диагностировали коронавирус, потом сообщили еще о трех заболевших. А сегодня стало известно еще о 43 зараженных.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153128/
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