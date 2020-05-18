Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,7 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 79 тысяч 552. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 713 тысяч 620 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 486 тысяч 757), России (281 тысяча 752), Великобритании (244 тысячи 995), Бразилии (241 тысяча 80), Испании (230 тысяч 698), Италии (225 тысяч 435) и Франции (179 тысяч 693).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,7 миллиона, за сутки показатель вырос на 40 тысяч 766 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 216 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 6 тысяч 157, Узбекистане — 2 тысячи 753, Таджикистане — 1 тысяча 524.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.