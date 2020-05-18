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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,7 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 79 тысяч 552. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 713 тысяч 620 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 486 тысяч 757), России (281 тысяча 752), Великобритании (244 тысячи 995), Бразилии (241 тысяча 80), Испании (230 тысяч 698), Италии (225 тысяч 435) и Франции (179 тысяч 693).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,7 миллиона, за сутки показатель вырос на 40 тысяч 766 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 307 тысяч 696 человек. За сутки число смертей выросло на 7 тысяч 489. В том числе в США скончались 89 тысяч 562 человека, Великобритании — 34 тысячи 716, в Италии — 31 тысяча 908, Франции — 28 тысяч 111, Испании — 27 тысяч 563.

В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 216 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 6 тысяч 157, Узбекистане — 2 тысячи 753, Таджикистане — 1 тысяча 524.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153081/
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