В Кыргызстане зарегистрировано 78 новых случаев коронавируса

В Кыргызстане диагноз коронавирусной инфекции подтвердился еще у 78 человек. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке инфекцией заразились три человека, в Чуйской области — три, в Нарынской области — 14, в Ошской области — шесть, городе Ош — пять, Джалал-Абадской области — один.

«Ранее среди прибывших из Санкт-Петербурга было 10 заразившихся, сегодня их число увеличилось на три человека. Кроме того, у прибывших из Соль-Илецка диагноз COVID подтвердился еще у 43 человек», — сказал Нурболот Усенбаев.

На сегодня общее число заразившихся в стране 1 тысяча 216 человек.