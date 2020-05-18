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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Родные заключенных жалуются на бюрократию со сдачей ПЦР-анализов на коронавирус

Родственникам заключенных не дают свидания с родными без справки о сдаче ПЦР-анализов на коронавирус. Об этом они сообщили 24.kg.

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По их словам, ГСИН издала приказ о том, чтобы все, кто заходит на территорию исправительных учреждений, сдавали ПЦР-анализы. Однако лаборатория Бонецкого не принимает их у обычных граждан.

«В лаборатории Бонецкого говорят, что ПЦР-анализ принимается, если есть направление Минздрава. В министерстве утверждают, что разрешили заходить на свидания со спецконтингентом с итогами экспресс-теста на коронавирус. В ЦГСЭН тоже отказались брать ПЦР-анализы. В колонии требуют обратиться к ним с письмом. Анализ действителен только семь дней, и мне придется его пройти заново, потому что надо ждать письменного ответа начальника колонии», — рассказали редакции.

В пресс-службе ГСИН 24.kg подтвердили информацию о том, что все лица, которые заходят в режимные учреждения на свидания, должны предъявить справку о сдаче ПЦР-анализов. Но где их можно сдать, не знают.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153068/
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