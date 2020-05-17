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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане 6 человек, зараженных коронавирусом, находятся в реанимации

На сегодня шесть пациентов, у которых подтвержден коронавирус, находятся в реанимации. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, всего на сегодня в стационарах 320 пациентов. В том числе состояние 12 человек оценивается как тяжелое, 60 — средней тяжести. В удовлетворительном состоянии — 248 человек.

Кроме того, на сегодня выведены из-под медицинского наблюдения (выписаны из домашнего карантина) 2 тысячи 673 человека. Под наблюдением остаются 1 тысяча 789 граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153021/
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