В Кыргызстане 6 человек, зараженных коронавирусом, находятся в реанимации

На сегодня шесть пациентов, у которых подтвержден коронавирус, находятся в реанимации. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, всего на сегодня в стационарах 320 пациентов. В том числе состояние 12 человек оценивается как тяжелое, 60 — средней тяжести. В удовлетворительном состоянии — 248 человек.

Кроме того, на сегодня выведены из-под медицинского наблюдения (выписаны из домашнего карантина) 2 тысячи 673 человека. Под наблюдением остаются 1 тысяча 789 граждан.