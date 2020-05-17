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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус выявили у курсантов, прилетевших из Санкт-Петербурга в Бишкек

Десять новых случаев коронавируса выявили у курсантов, которые прибыли из Санкт-Петербурга в Бишкек. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, все прибывшие курсанты помещены на обсервацию.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстан из России совершат пять авиарейсов. Ими планируется вывезти домой курсантов, обучающихся в военных учебных заведениях РФ.

Всего на сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 138 случаев заражения коронавирусом, 804 человек вылечились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153020/
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